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أول صور للفنانة نيللي كريم مع خطيبها عمر إسلام

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كشف موقع et بالعربي عن أول صور تجمع كل من نيللي كريم وخطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، وذلك بعد إعلانهما الخطوبة منذ فترة قصيرة.

ويظهر نيللي كريم وعمر إسلام سويًا في عرض البحر داخل باخرة وصورة أخرى يظهران على شاطئ البحر.

وكانت نيللي كريم أعلنت عن خطوبتها منذ فترة قصيرة وأثارت حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الصور التي كشفت من خلالها خطوبتهما.

وأحدث أعمال الفنانة نيللى كريم مسلسل "100 وش" والذي يشارك في بطولته اسر ياسين وشريف الدسوقي، وتاليف محمد ناير وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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