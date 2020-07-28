أزمة var بودية الزمالك وطلائع الجيش.. الجبلاية تطلب المحاكاة وماسبيرو يرفض.. وon time تفض الاشتباك

كادت مباراة الزمالك وطلائع الودية المقرر لها غدا الأربعاء، ـن تنطلق بدون تطبيق تقنية الفيديو المعروفة ب var فى إطار الاستعداد لعودة الدورى الممتاز يوم ٦ أغسطس المقبل.

اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ترغب فى تطبيق تقنية الفيديو فى اللقاء الودي من أجل عمل محاكاة على نفس الملعب المنتظر أن تقام عليه مباراة الزمالك والمصرى فى أول مباراة بعد عودة الدورى المحلي.

مسئولى ماسبيرو فى التليفزيون المصري لن يقوموا بنقل اللقاء أو إرسال عربة إذاعة خارجية باعتباره لقاء ودي فيما نجح نظرائهم فى قناة on time في تأجير عربة إذاعة خارجية لفض الاشتباك الدائر وإذاعة المباراة وتطبيق تقنية الفيديو.

دوت الخليج يعرض الأزمة من الألف للياء وتفاصيل المفاوضات التى جرت من أجل تذليل أية عقبات تقنية تواجه تطبيق ال var فى اللقاء.

الودي.

بداية الأزمة:

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ، عن نشوب أزمة جديدة فى مباراة الزمالك مع نظيره طلائع الجيش، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالمعسكر التدريبي المغلق. قال المصدر ذاته ، أن الأزمة خاصة بتقنية الفيديو المعروفة ب var وتطبيقها فى اللقاء الودي بين الزمالك وطلائع من أجل عمل محاكاة لأول مباراة رسمية بعد عودة الدورى على ملعب برج العرب الذى يستضيف لقاء الزمالك والمصري. وأضاف:" اللجنة الخماسية أجرت اتصالات مع الشركة الاسبانية المسؤلة عن تشغيل تقنية الفيديو من أجل الاستعداد لعمل محاكاة فى لقاء الزمالك الودى أمام من أطلائع الجيش من أجل عدم حدوث أية مشاكل تقنية فى أول مباراة رسمية بعد قرار عودة الدورى بين الزمالك والمصري المقرر إقامتها يوم ٦ اغسطس القادم". وتابع:" اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خاطبت مسؤلى الاذاعة والتليفزيون من أجل توفير العربات الخاصة بها من أجل قيام المختصين الفنيين بتفعيل تقنية الفيديو على كاميرات التليفزيون وليس أية قنوات أخرى". وأشار إلى أن مسؤلى الجبلاية لا يرغبون في تكرار نفس سيناريو مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية الأخيرة ورجوع عربات تقنية الفيديو والحكام من ملعب بتروسبورت بعد فشل المختصين الفنيين بالشركة الاسبانية فى تشغيل الـ var من خلال كاميرات قناة أون سبورت. ولفت إلى أن مسؤلى الجبلاية يخشون من فشل تجربة تفعيل تقنية الفيديو فى مباراة الزمالك الودية وطلائع الجيش، وعمل محاكاة لأول مباراة رسمية بين الزمالك والمصري يوم ٦ اغسطس القادم نظرا لخروج ملعب إسناد برج العرب من تصنيف الاستادات التى يمكن تشغيل تقنية الفيديو بها فى المباريات.

ماسبيرو لن ينقل المباراة:

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة فى أزمة مباراة الزمالك مع نظيره طلائع الجيش. قال المصدر ذاته أن الأزمة خاصة بتقنية الفيديو المعروفة ب var وتطبيقها فى اللقاء الودي بين الزمالك وطلائع من أجل عمل محاكاة لأول مباراة رسمية بعد عودة الدورى على ملعب برج العرب الذى يستضيف لقاء الزمالك والمصري. شدد المصدر على أن عربات الإذاعة الخارجية للتليفزيون المصري ماسبيرو لن تنقل اللقاء الودي بين الزمالك وطلائع الجيش فى ملعب برج العرب . Advertisements أشار إلى أن قناة أون تايم سبورت الناقلة للقاء الودي يمكنها تفادي الأزمة التى حدثت فى مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية التي نتج عنهاىالغاء تقنية الفيديو بحل وحيد.

أوضح أن الحل الوحيد امام مسؤلى قناة أون تايم سبورت فى ظل عدم نقل التليفزيون اللقاء الودي يكمن فى قيام مسؤلى اون تايم سبورت بتأجير عربة إذاعة خارجية من التليفزيون او قناة dmc حيث تمتلك الأخيرة ٢ عربة إذاعة خارجية وذلك للخروج من تلك الورطة ونقل المباراة وتفعيل تقنية ال var.

مخرج بـ ماسبيرو يكشف عن حلول أزمة الـVAR: