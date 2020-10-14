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- 0وزير النقل يتفقد طريق الرياض – الطائف ويقف على أعمال الصيانة الوقائية
0“إنفوجرافيك” .. تعرف على حالات الإصابة والتعافي والوفيات بكورونا في المملكة اليوم الأربعاء 0توجيه بإنشاء منصة لرصد الأخطاء الطبية ووضع استراتيجية وطنية لسلامة المرضى 0مصادر: إلزام معارض السيارات بالدفع الإلكتروني والحد من استخدام النقد 0شرطة الرياض تطيح بثلاثة مقيمين اعتدوا على أحد المطاعم واستولوا على مبالغ مالية ومستندات
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- 0مجلس الوزراء يستعرض خطة عمل مبادرة "اتكلم مصري"
0غدا .. "سيمنس" تفتتح أحدث مشروعاتها فى مجال الطاقة بحضور وزيرى الكهرباء والبترول 0انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية 0الوزراء يوافق على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية 0الحكومة تعلن عن طرح 125 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل
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- 0وزير السياحة والآثار يبحث ترتيبات نقل 22 مومياء ملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط
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