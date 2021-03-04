شكرا لاهتمامكم بخبر هند عبد الحليم تروي تفاصيل تعامل أهلها معها بعد زواجها.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت الفنانة هند عبد الحليم: “والدي ووالدتي لم يكونا مستوعبين فكرة عدم تواجدي في المنزل بعد زواجي، ولما أتجوزت كنت بزورهم في البيت، ولما أمشى بابا كان بيقولي أنتي رايحة فين”.

وأضافت هند عبد الحليم خلال لقائها ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى: “قبل الزواج أبلغت والدتي بوجود شخص يرغب في الزواج مني، ولم اتحدث مع والدي مباشرة لأني بتكسف، ووالدتي هي من أخبرت والدي”.

وتابعت: “فرحي كان في مكان مفتوح، وكان العدد محدود؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وناس كتير زعلت مني بسبب عدم تواجدها في الفرح”.

ومن جانبه، قال أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق: “أمنية أي أب هو زواج أبنته، ولكن بعد زواج هند؛ شعرت بمشاعر متناقضة بسبب قوة العلاقة التي تربطني بها”.

وقالت الفنانة الشابة هند عبدالحليم أنها توقفت عن متابعة كرة القدم عندما وجدت فيها أشياء دموية.

وكشفت هند عن أنها زملكاوية خلال لقاءها في برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة CBC، مع والدها الكابتن أحمد عبدالحليم، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، الذي قال أنه لم يكن مقتنعا بفكرة دخول ابنته مجال الفن إلى أن شاهدها على المسرح مع فرقة المصريين في ساقية الصاوي، وفوجئ بأنها موهوبة، ووصلت لمرحلة جيدة بدون مساعدة، وعبر الفنان هاني شنودة عن سعادته بها وبموهبتها وكذلك دكتورة إيمان يونس، التي لها اعتبرها لها فضلا على ابنته.

وتابع كابتن أحمد عبدالحليم إن موهبة ابنته هند لم تكن ظاهرة له بسبب سفره الكثير وانشغاله الدائم عنها، لكن والدتها اكتشفت موهبتها منذ صغرها، أثناء فترة عمله في أبوظبي ،حيث كانت تقلد محمد سعد في شخصية «اللمبي» وتضحكه، وكان التقليد بالنسبة له كوميديا لا موهبة ولم يتوقع ان تصل إلى مرحلة الاحتراف.

كما تحدثت عن أبرز أدوارها في الفترة الأخيرة، ومنها مشاركتها في بطولة مسلسل «حكايات بنات».

من جانبه، تحدث الكابتن أحمد عبدالحليم عن تاريخه الكروي البارز داخل المستطيل الأخضر، ومشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني، وحصده لعدد من البطولات المحلية والإفريقية مع نادي الزمالك.