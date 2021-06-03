شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما عاشرت خالد يوسف.. اتفرج ظهور عريان لـ”منى فاروق” برفقة شابين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة المصرية الشابة منى فاروق، في مقطع فيديو حديث تداولته العديد من الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعي، برفقة شابين في “الجيم”.

واطلت الفنانة منى فاروق مرتدية ملابس رياضية ناعمة، كاشفة حمالة الصدر، وهي تقوم بتمرين رياضي وسط شابين داخل الجيم.

واثار الفيديو ردود أفعال متباينة بين الناشطين، فمنهم من وصفها بالجريء بسبب ما أسماه تمرين الفنانة بحركات إيحاءات وتعمدها بكشف حمالة الصدر.

فيما عبر البعض الآخر عن إعجابهم بخروج منى فاروق من أزمة معاشرتها مواطنها المخرج خالد يوسف، التي كادت تتسبب باقدامها على الانتحار.

يأتي ذلك بعد نشر الفنانة منى فاروق صور حديثة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت منى فاروق في الصور بإطلالة جريئة على شاطئ البحر، وعلقت قائلة: “هي الحياه كده يوم تضحكلك ويوم بتضحك عليك دهب مدينة السحر والجمال لاجونا دهب #السياحة”.

وكان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها في مسلسل “رحيم”، وهو من بطولة ياسر جلال ومحمد رياض، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الفنية الصاعدة في مصر، التي أفرزها مسلسل “الأب الروحي” ، الذي بعتبر التجربة الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال.

وشاركت الفنانة فاروق فى عدة أعمال، منها مسلسل “الأب الروحي” من خلال الجزأين الأول والثاني، ومسلسل “رحيم” الذي عرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث لعبت فيه دور زوجة أخو ياسر جلال، بالإضافة إلى اشتراكها بمسلسل ظل الرئيس، ومسلسل “قيد عائلي” بجانب الفنان الكبير الراحل عزت العلايلى والفنانة الجميلة ميرفت أمين وبوسي والفنان نضال الشافعي، وعدد آخر من النجوم، وهو من إخراج تامر حمزة.

يذكر أن الفنانة منى فاروق، كانت قد قررت في وقت سابق، الحديث صراحة عّما تمر به من أزمة بسبب عدم قدرتها على إيجاد فرصة عمل وعدم تقبل المجتمع لها عقب أزمة انتشار فيديو فاضح لها مع زميلتها شيماء الحاج والمخرج خالد يوسف، الفترة الماضية، وتلقت حينها تضامن من قبل الكثير من رواد مواقع التواصل.

ونشر جمهور ومتابعو الفنانة المصرية تضامنهم تحت وسم (هاشتاغ) #ادعم_مني_فاروق، والذي بدأ عقب تسجيل مصور، ظهرت خلاله على موقع إنستجرام لتتحدث عما تمر به من أزمة نفسية ومالية.

وحكت الفنانة الشابة، والتي يتابع حسابها الرسمي عبر موقع إنستغرام أكثر من 770 الف شخصا ، عن شعورها بكونها “منبوذة في المجتمع” وما وصفته بـ “رفض الناس الحديث معها أو الاستماع إليها”.

وجاء حديث منى فاروق عقب مغادرتها مصر بعد صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها مقابل كفالة مالية بعد تهمة نشر فيديو فاضح جمعها بالمخرج المصري خالد يوسف.

وتحدثت منى عن اضطرارها للسفر إلى دبي -قبل أن تعود إلى مصر لاحقا- بحثا عن فرصة عمل، بيد أنها لم تستطع إيجاد أية فرصة سواء للعمل أو للحياة العادية دون منغصلت، لتقول إنها “ارتكبت خطأ وتعتذر للجميع عليه”، على حد وصفها.

وطلبت منى “فرصة ثانية” مؤكدة على رغبتها في العودة إلى مصر، لكنها أشارت إلى تخوفها من عدم التمكن من العيش “بشكل طبيعي” في مصر بسبب ما وصفته “رفض المجتمع التعامل معها”.

وفي الفيديو ذاته، قالت فاروق: “لم يعد أمامي سوى خيارين، إما أن أختار طريقاً خاطئاً لأعيش بسبب قفل جميع أبواب الحلال أمامي… أو أن أموت، انتحر.. وأعتقد أن هذا ما سيحدث. أنا أصلاً ميتة ولا أستطيع أن أحارب أكثر من ذلك”.

هذه الكلمات أثارت صدمة العديد من المغردين، والذين بدورهم تعاطفوا معها ودعوا الآخرين لمشاركة “أي كلمة حلوة قد تعيد الأمل لحياتها”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الكثيرون عن تضامنهم مع الممثلة المصرية و”رفض اختزال حياة إنسانة ومستقبلها بسبب فيديو ينتهك خصوصيتها”، كما انضم لحملة التضامن عدد من الفنانين المصريين عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة المصرية منى فاروق ومواطنتها شيماء الحاج في الفيديو عاريتان تماما مع المخرج خالد يوسف، ويقومون بممارسة العلاقات الحميمية.