شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مصرية: عاشرت خالد يوسف وهذا سبب ظهوري بدون لباس داخلي في السرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فنانة إغراء دائمًا ما تثير الجدل عند كل ظهور لها سواء على شاشة التلفزيون أو السينما، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت واحدة من أكثر الفنانات اللاتي يعتبرن طرفًا في بلاغات رسمية، أو قضايا في المحاكم.

إنها الفنانة غادة عبد الرازق التي ولدت بمحافظة الجيزة في 6 يوليو عام 1970، وحصلت على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.

بدأت غادة عبد الرازق، حياتها الفنية كفتاة إعلانات، ثم انتقلت للتمثيل في أفلام ومسلسلات بأدوار ثانية، وبدأت شهرتها بالسطوع بعد مسلسل عائلة الحاج متولي، ثم توالت مشاركاتها في أفلام ومسلسلات عديدة.

كما قدمت فوازير رمضان فرح فرح في عام 2003، أما في مجال السينما فعملت في أفلام كثيرة مع المخرج خالد يوسف، الذي أعاد اكتشافها في السينما بشكل جديد، وجعلها تظهر بأدوار إغراء جريئة للغاية تقدم للمرة الأولى على الشاشة.

وأكدت غادة عبد الرازق في تصريحات صحفية سابقة، أن علاقتها قوية بمواطنها المخرج خالد يوسف، ووصفته بالصديق المقرب.

وقالت، إنها تخانقت مع يوسف، إلا أنه سرعان ما عادت العلاقة بينهما إلى سابق عهدها. مضيفة “عدنا من جديد للعمل في فيلم كارما؛ لأن بيننا عشرة”.

وكانت الفنانة الجميلة والمثيرة للجدل غادة عبد الرازق قد ظهرت عارية في فيديو فاضح على سرير غرفة نومها، أثناء بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في وقت سابق.

وعقب موجة من الغضب والانتقادات اضطرت حينها إلى حذف الفيديو والاعتذار عنه، لكن ذلك لم يشفع لها فأقام المحامي سمير صبري جنحة مباشرة يتهمتها بارتاكاب فعل فاضح دون أن تراعي قيم المجتمع المصري.

وفي الأسطر التالية، نكشق كواليس الفيديو والقضية التى تورطت فيها الفنانة غادة عبد الرازق، وحكايتها مع المخرج خالد يوسف.

وقد أعادت صفحات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، مؤخراً نشر مقطع فيديو للفنانة “غادة”، أثناء وجودها على سرير غرفة نومها خلال قضائها عطلة عائلية في جزر المالديف وكشفت من خلاله عن أجزاء حساسة من جسدها ويبدو أنها كانت في حالة غير طبيعية.

هذا الفيديو انتشر على نطاق واسع وتعرضت بسببه الفنانة المصرية لانتقادات حادة، مما جعلها تحذفه، وتظهر في فيديو آخر ثاني يوم وادعت أن الفيديو مفبرك وغير حقيقي وإنه من الشائعات التي تطاردها من آن لأخر، ثم في فيديو جديد أعلنت اعتذارها وأكدت أن الفيديو الفاضح حقيقي ودخلت في نوبة بكاء وانهيار فور معرفتها وطلبت من الجمهور أن يسامحها على هذا التصرف غير المقصود.

وقالت إنها تتعاطي أدوية لكي تنام وتؤثر على تصرفاتها، وإنها المرة الأولى التي تستخدم فيها خاصية البث المباشر، ولم ترى تعليقات الجمهور لأنها لم تكن ترتدي النظارة.

المحامي المصري سمير صبري، لم يتوانى لحظة وأقام جنحة مباشرة ضد الفنانة غادة عبد الرازق، اتهمها فيها بارتكاب الفعل الفاضح، وقال إنها تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهي في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها عدة مرات للناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لكون الفيديو يذاع مباشرة، وما أن أذيع حتى انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة وأصبح متداولاً، لكن المحكمة برأتها بعد ذلك.

وكشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان أمراً جديداً عن واقعة ظهور جزء حساس من جسد غادة عبدالرازق قائلة: “الفيديو الفاضح لغادة عبد الرزاق لما صورته كانت بدوله أجنبية لذلك القانون المصري ليس ذو اختصاص”.

يشار إلى أن غادة عبد الرازق شاركت في موسم رمضان الماضي، بمسلسل “سلطانة المعز”، وشاركها في البطولة، محمود ‏عبد ‏المغني، ‏محمد ‏لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏ماجد، ‏وهو من ‏تأليف إياد إبراهيم، ومن إخراج محمد بكير‎.‎

وعن علاقتها مع المخرج المثير للجدل خالد يوسف، فأنتشرت أنباء ارتباطه بالفنانة غادة وتزوجهما سرا، وذلك بعدما تصالحا في الفترة الأخيرة.

وكانت قد حدثت قطيعة بين الفنانة والمخرج في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 بسبب اختلاف الآراء السياسية بينهما فهي كانت تؤيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فيما كان خالد يوسف يؤيد الثورة وطالبها بعدم الحديث حتى لا تتأثر علاقتها بالجمهور.

وقالت غادة عبدالرازق، حينها إن خلافا حادا وقع بينها وبين صديقها المقرب خالد يوسف، بسبب اختلاف رأيهما حول الثورة، مضيفة: “اتخانقنا خناقة كبيرة جدا وقاطعنا فيها بعض، ولما الظروف والأيام تغيرت، عادت العلاقة بشكل طبيعي، وعدنا من جديد للعمل في فيلم كارما؛ لأن بيننا عشرة”.

وأشارت خلال لقائها ببرنامج “عايشة شو”، المذاع على قناة “النهار”، إلى أنها لم تكن مستاءة من تواجدها ضمن بطولة جماعية بفيلم “كارما”، لافتة إلى أن خالد يوسف أضاف لها فنيًا، ولا ترغب في الحديث عنه بسبب الأزمة الأخيرة التي تعرض لها.