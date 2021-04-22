بعد نهاية التحقيقات.. قرار عاجل من المجلس الأعلى للإعلام بشأن مسلسل الطاووس

عدن - ياسمين عبد العظيم - قرار عاجل أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن مسلسل «الطاووس»، وذلك بعد إعلان المجلس في وقت سابق وقف عرضه والتحقيق مع جهة الإنتاج.

وقرر المجلس الأعلى للإعلام حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل الطاووس بعد التحقيق مع المسئولين عن إنتاجه.

حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس طيور الجنة.. وهذا ما قاله أبناءه

بعد ظهوره في مسلسل «الاختيار 2».. أسرار لا تعرفها عن الضابط الخائن محمد عويس

وأوضح المجلس، في بيان له أنه تبين للمجلس حصول المسلسل على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، مؤكدا أنه لم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها.

يأتي ذلك بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء الماضي، التحقيق فوراً مع المسئولين عن إنتاج مسلسل “الطاووس”، ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها.