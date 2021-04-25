شاهد – دنيا بطمة اكسحت سما المصري : رفعت العباية وبينت القشطة كلها

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بـ إطلالة أنيقة.

وظهرت دنيا بطمة بعباءة أنيقة باللون الأسود المطعم باللون البرتقالي ومطرزة بشكل أنيق لتبرز عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون مع أحمر للشفاه باللون البيج الغامق الأنيق، كما تركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة.

وعلقت دنيا بطمة علي الصورة قائلة “بالصحة فطوركم ????” نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

وأعلنت المطربة المغربية، دنيا بطمة، أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية، وهي من كلمات “عماد الأسعد”، تمهيدا لطرحها قريبا .

ولفتت دنيا بطمة ، عبر “زووم” لـ برنامج “8 الصبح” ، والمذاع على فضائية “دي إم سي ” ، إلى أنها تستعد لإطلاق أغنية عراقية أيضا ، إلى جانب ألبوم مغربي كامل