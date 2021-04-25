شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – غادةعبد الرازق هتوقك العسل الاسود بظهور غير متوقع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت النجمة غادة عبد الرازق صورة جديدة من كواليس مسلسلها الرمضاني “لحم غزال”، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأضافت غادة عبد الرازق غموضا على صورتها واعتمدتها بالأبيض والأسود، وكتبت معلقة من خلالها: “عليا”.

شهدت أحداث الحلقة الـ ١٢ من مسلسل “لحم غزال” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق عددا من الأحداث نستعرض أبرزها في السطور التالية.

اكتشاف “غزال” غادة عبد الرازق “ انتحار والدها “ أشرف عبد الغفور ودفنه بمساعدة “شوق” مى سليم و”على مأمون” شريف سلامة فى حديقة ڤيلتها.

وقامت “غزال” غادة عبد الرازق” بتسلم فيديو قتل “سيد جلالة ” خالد كمال للمعلم “مأمون” أحمد خليل الى “على مأمون” شريف سلامة.

ووعدها بعدم إبلاغ البوليس إلا بعد عثورها على ابنها.

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير”هيثم زنيتا” بعد مشاركتهما العام الماضى من خلال مسلسل “سلطانة المعز” .

مسلسل “لحم غزال” بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويُعرض مسلسل “لحم غزال” عبر قناتي “دبي” و”MBC مصر”.