موجة من الهجوم يتعرض لها أحمد سعد بسبب تعليق عفوي

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتقادات ساخرة تعرض لها النجم أحمد سعد بسبب تعليق عفوي له على صورة جديدة نشرها عبر حسابه على تطبيق إنستغرام.

ويظهر الفنان المصري في الصورة وهو يستمتع بالجو الصيفي المميّز داخل حمام السباحة، وعلق عليها كاتباً: “الحياة حلوة وانت بتعمل فروض دينك.. صيام وصلاة وقيام وانبساط وخروج وغناء”، وهو ما عرضه للكثير من الانتقاد لجمعه فروض الدين بالغناء.

وأثار هذا التعليق موجة من الجدل بين متابعيه خاصة وانه كتب كلمة فروض بشكل خاطئ إذ كتبها “فرود”، وهو ما استدعى تصحيحها من قبل المتابعين للفت نظره للأمر.

وكذلك انهالت عليه التعليقات الساخرة بعد ذكره كلاً من الخروج والغناء ضمن الفروض الدينية التي يؤديها الفرد، لافتين الى أن التعبير خانه.

وكذلك وجه سعد التهنئة لجمهوره قائلاً: “لأخواتنا الأقباط كل عام وأنتم بخير ودائما في أفضل حال إن شاء الله .. عيد سعيد”.