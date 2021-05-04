أول تعليق لسمية الخشاب على صورتها المثيرة للجدل مع أحمد سعد

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول تعليق لها على الصور المتداولة لها برفقة أحمد سعد ومحمد رمضان، سخرت سمية الخشاب من الصور التي تم التقاطها في كواليس مسلسل «موسى».

ونشرت سمية الخشاب عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة فرحها المثيرة للجدل في مسلسل «موسى»، التي ظهر من خلالها الفنان محمد رمضان، الذي يؤدي دور «موسى» ويقف بجوارهما طليقها الفنان أحمد سعد.

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وعلقت «سمية» على الصورة قائلة: «سمعوني زغروطة لأحلى موسي وحلاوتهم أحلى ليلة عمر»، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة ساخرين «الصورة صدمتني طب وطحالك يا سمية وإيه اللي جاب أحمد سعد وطحالك يا حلاوتهم نسيتي أحمد سعد جامد».

وكشف الفنان محمد رمضان، عن تفاصيل حلقة اليوم من مسلسل موسى، إذ يتزوج من الفنانة سمية الخشاب «حلاوتهم»، وحملت الصور التي نشرها لجمهوره مفاجأة، بظهور أحمد سعد وسمية الخشاب، متواجدان في الفرح، ضمن أحداث المسلسل.