تعليق صادم من سمية الخشاب على ظهور أحمد سعد معها في مشهد زفافها في «موسى»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة سمية الخشاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة على حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وبحسب ما جاء في الصورة التي نشرتها سمية الخشاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد نشرت صورة لـ «خوذة بقرون».

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وربط الجمهور بين تلك الصورة وبين آخر ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما نشرت صور من كواليس مسلسل «موسى»، والذي تشارك بع في الماراثون الدرامي الرمضاني مع الفنان محمد رمضان.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب في الصور التي انتشرت بشكل كبير بفستان الزفاف بجانب محمد رمضان، وبرفقتهما أحمد سعد.

وظهر في صورة من بين الصور أيضًا الفنان أحمد سعد وهو يرقص، حيث يجسد شخصية المطرب في حفل الزفاف في مسلسل «موسى»، والذي يقوم ببطولته الفنن محمد رمضان والنجمة سمية الخشاب.