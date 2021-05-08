ماجدة الرومي تنعي جمال سلامة بكلمات مؤثرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - نعت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الموسيقار الراحل جمال سلامة بكلمات مؤثرة وعبرت عن حزنها الكبير لرحيله.

ونشرت ماجدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورة تجمعها بالراحل سلامة وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ” صدمني هذا المساء خبرُ وفاة صديقي الموسيقار الكبير الدكتور جمال سلامة آلَمَني بشدّة رحيلُ هذا الأخِ الحاني ورفيقِ الدرب الطويل ..



وأضافت: نعم أبكاني فقدان هذا الغالي الذي تلازمني ألحانه كظلّي ، هذا الغائب الحاضر معي في كل المسارح ، كيف أفصلُ صوتي عن أعماله؟ عن “بيروت ست الدنيا”، عن “سيّدي الرئيس”، عن “مع جريدة”، عن “عيناكَ”، عن “حُبُّك”، عن “لوّن معي الأيام”.

وأضافت ماجدة: ” محالٌ، محال أن تنفصل ألحانُه عن صوتي، أو أن تُطوى ذكرياتُنا وصدى ضحكاتِنا التي كانت، وحكايات عملِنا المُضني على قصائد جميلة ستحملُ الى الأبد بصمة ألقه وإبداعه… كم تناقشنا وكم محونا ثم أعدنا العمل من صفر دون ملل !! “.