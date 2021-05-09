عملية تجميل تغير ملامح بسمة بوسيل بالكامل.. لن تصدق كيف أصبح شكلها (اتفرج)

تسببت صورة متداولة للفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل في إثارة حالة من الجدل بين الجمهور ومتابعي الفنان تامر حسني.

الصورة التي نشرها أحد الحسابات الناشطة في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة للفنان تامر حسني وزوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل ولفت أنظار عدد كبير من المتابعين.

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ولاحظ هؤلاء تغييراً في شكل الفنان وزوجته دفعت بعضهم إلى التشكيك في هويتهما. وهو ما ظهر في التعليقات ومما كتبوا: “لا هي بسمة-بسمة، و لا هو تامر- تامر” و”هي قلبت على كورية كدة ليه؟” و”هي بس منفوخه مزودة النفخ شوية” و”ولا تامر ولا بسمة سبحان الله تحسهم بلاستيك” و”قصدك بسمة بوسيل مع شبيه تامر هو أصلاً متغير”.

وتبين أن بسمة نشرت، عبر خاصية القصص المصورة “ستوريرز” الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، صوراً مشابهة ظهرت فيها برفقة زوجها. وبدا فيها صديقان لهما دعوهما إلى حفل سحور مع عدد من الفنانين.