مي عمر تكشف سرا لأول مرة عن علاقتها بشيرين عبد الوهاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة مي عمر لأول مرة عن تدخل الفنانة شيرين عبد الوهاب لاستبعادها من المشاركة في مسلسل “طريقي”، رغم توقيعها على العقد، وتحديد موعد نهائي للتصوير، مؤكدة أن خلافات حادة بين زوجها محمد سامي وبين شيرين عبد الوهاب كانت السبب وراء هذا القرار المفاجيء.

وأضافت عمر خلال الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، لبرنامج “العرافة” الذي يعرض عبر شاشة المحور: إنها وقعت على عقود مسلسل “طريقي” للنجمة شيرين بعدما طلب مخرج المسلسل محمد شاكر خضير من زوجها محمد سامي أن يسمح لها بأن تعمل معه.

تابعت مؤكدة أن محمد سامي أخبر شاكر بوجود خلافات بينه وبين شيرين عبد الوهاب وسأله هل تعلم بمشاركة مي عمر في العمل، فرد عليه وقال له دي ترشيحاتي بس محدش بيتدخل في ترشيحاته وشيرين متعرفش.

وواصلت قائلة: كلمني المخرج محمد شاكر خضير وقعدت معاه هو وتامر حبيب، وقالوا لي مش شايفين حد غيري في الدور وكانوا حاسين إن الدور مرسوم عليّ.

وتابعت: أخدت الورق ورحت الغردقة عشان محمد كان بيصور عمل هناك وقعدت أقرأ في 15 حلقة، وقالوا آجي يوم الأربعاء، ولما كنا في الطريق حد كلم محمد وقال له المشاكل بينك وبين شيرين كبيرة للدرجة دي؟! مش موافقة إني أبقى في المسلسل.

وقالت: لم أغضب من شيرين عبد الوهاب ولم أحزن على ضياع الدور رغم إعجابي به، وتوقعت أن يفشل ولكنه نجح نجاحا باهرا، وقلت لنفسي أكيد ربنا يريد لي خيرا أكبر، وبالفعل قدمت في العام التالي دور شهد في مسلسل الأسطورة مع محمد رمضان ونجح بقوة.

وتحدثت مي عن سبب التزامها الصمت أمام المشاكل المثارة حولها منذ بداية مشوارها الفني قائلة: عدم الرد “قوة”، مفسرة ذلك بأنه أمر صعب للغاية ويستلزم قدرة كبيرة على التحكم في المشاعر والغضب.