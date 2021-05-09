عفاف شعيب تنتقد محمد رمضان: مينفعش كدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت الفنانة عفاف شعيب، أنها لم تصرح بأن الرجل الذي يساعد زوجته في المطبخ ليس رجلًا، لافتة إلى أنه قد تم تحريف كلامها وقصدها، قائلة: “أنا قولت البنت متكونش متجوزة وبتتكلم في الفون وتقول لجوزها اغسل المواعين”، منوهة إلى أن الرجل عليه مساعدة زوجته وأن يكون هناك مودة ورحمة بينهما.

وأضافت عفاف شعيب، خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أنها طالبت بوجود ميثاق شرف يمنع الفنانين من مهاجمة بعضهم في الإعلام، مشددة على أن الفنانة أيتن عامر هاجمتها بسبب تصريحاتها عن “غسيل المواعين” وهو أمر لا يصح لأنهما يعملان في مهنة واحدة.

وعبرت عفاف شعيب، عن حزنها الشديد من تصريحات البعض في مهاجمة الشيخ محمد الشعراوي، قائلة: “الشعراوي شيخ لا يمكن تعويضه وفي قمة الأدب والاحترام وعالم كبير، متابعة: “اللي بيهاجموه حسابهم عند ربنا”، ولا يجب ربطه بفترة الإخوان، مشددة على أن حال وجوده في فترة حكم الإخوان كان سيتصدى لهم.

وأكدت عفاف شعيب، أنه يجب على الفنان محمد رمضان مراجعة نفسه في طريقة ظهوره خلال الأغاني والكليبات التي يطرحها، موضحة أنه يخلق مشاكل كثيرة وهناك بعض الشباب تقتدي به وتقلده، كما أنه ليس من العيب أن يراجع نفسه ويستمع للجمهور ويرضخ لتعليمات من حوله.

وأشارت عفاف شعيب، إلى أنها تعترض على ملابس محمد رمضان وطريقة ظهوره في الأغاني، قائلة: “مينفعش يا محمد أنت فنان والناس بتحبك”.