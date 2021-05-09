شكرا لاهتمامكم بخبر هل خضع ماجد المهندس لعملية تجميل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - صورة واحدة للفنان العراقي ماجد المهندس أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر بتغيرات واضحة في منطقة الوجه وتسأئل الجمهور حول خضوعه لعمليات التجميل.

الصورة المنشورة للفنان ماجد المهندس حملت تغييرات واضحة في منطقة الفك والحواجب بالإضافة إلى الوزن الزائد في منقطة الخدود.

عددت من التعليقات سخرت من ماجد المهندس بعد أن شكك البعض في خضوعه لعمليات تجميل.

وكان ماجد المهندس قد أثار من قبل ضجة كبيرة في منتصف العام 2019، بعد ظهوره بملامح وجه مختلفة خلال حفل أحياه في مدينة أبها السعودية، ضمن فعاليات عسير.

ظهر ماجد حينها بوجه متورم بفعل خضوعه لـ عملية تجميل الأنف، وهو ما بدا واضحاً للعيان حينها، مما دفع بعض النشطاء لتداول صورة مركبة حينها، جمعت صورتين له قبل وبعد عمليات التجميل، أظهروا خلالها الفرق الكبير الذي حدث في شكل الأنف، مؤكدين أنه أجرى عملية التجميل كـ إجراء تقويمي تصحيحي.

وكان اسم المطرب العراقي ماجد المهندس قد تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الحفل الذي أحياه مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مسرح مركز دبي التجاري العالمي.

ونشر الجمهور لقطات ومقاطع من الحفل الذي شهد تألق أداء المهندس وأكثر ما كان حديث الجمهور عن طريقة تعامله الرقيقة مع النساء.

حيث عامل المهندس الإعلامية أنابيلا هلال التي كانت تقدم ذلك الحفل، والفنانة نجوى كرم برومانسية.

ونشرت أنابيلا مقطع فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من كواليس لقائها بماجد الذي ظهر وهو يقبل يدها، وعلقت قائلة: “حماس شديد أقدم الليلة البرنس”.

وتداول المغردون مقطع فيديو أخر من حفل ماجد المهندس، حيث ظهر في المقطع تفاعل فتاة من إحدى معجباته مع غناءه بالحفل، حيث رقصت على أغنيته ثم غازلته بحركة القلب التي صنعتها بيدها، وبادلها الفنان المحبوب الحركة ذاتها، وأرسل لها قُبلة.