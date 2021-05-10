نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل بصور من مسلسل «النمر» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نرمين الفقي

شاركت الفنانة المتألقة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لها من مسلسل «النمر»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت نرمين الفقي قائلة: «#لحظة صراحه واعتراف القهر والظلم من اللي شفته شمس طول_عمرها».

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وتشارك الفنانة نرمين الفقي، في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن، الذي يعرض حاليا في السباق الدرامي.

مسلسل «النمر» بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح.