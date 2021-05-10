حنان ترك تعلق على أحداث المسجد الأقصى.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة حنان ترك عن دعمها الكامل للانتفاضة التي يشهدها الشارع الفسلطيني الآن وخاصة عقب أحداث حي الشيخ جراح.

وقالت حنان ترك، عبر حسابها الخاص على موقع التدوين تويتر: اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر المرابطين في ساحاته، وانصرهم على العدو المحتل، وأيقظ الأمة من غفلتها عن واجب نصرته.

اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر المرابطين في ساحاته، وانصرهم على العدو المحتل، وأيقظ الأمة من غفلتها عن واجب نصرته.