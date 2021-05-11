أمينة خليل تهزم نيللي كريم ورامز جلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت منصة اتفرج vip، عن مفاجآت كبرى في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، حيث تصدرت أمينة خليل بمسلسلها “خلي بالك من زيزي” على حساب النجمتين نيللي كريم وغادة عبد الرازق.

المفاجأة الكبرى كانت تراجع نسب مشاهدة برنامج مقالب رامز جلال “رامز عقله طار” للمرة الأولى منذ بدء عرضه.

مسلسل “خلى بالك من زيزي” للفنانة أمينة خليل احتفظ بالمركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة للأسبوع الثالث على التوالي، وهو من بطولة محمد ممدوح ومحمد فراج وصبري فواز.

المركز الثاني ذهب إلى مسلسل “ملوك الجدعنة” للأسبوع الثالث على التوالى، وهو من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، ومن تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

المركز الثالث ذهب إلى مسلسل “ضد الكسر” للفنانة نيللى كريم والفنان محمد فراج وتارا عماد، ليتقدم مرتبتين بعدما احتل المركز الخامس في الأسابيع الماضية.

غادة عبد الرازق نجحت في تحسين مركزها وصعدت من المركز الثامن إلى المركز الرابع بمسلسل “لحم غزال” ويشارك في بطولته مي سليم ووفاء عامر وعمرو عبدالجليل وشريف سلامة.