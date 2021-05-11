تفتكروا بنعمل إيه؟.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفيديو مع حسن شاكوش

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة ياسمين رئيس مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة المطرب الشعبي حسن شاكوش، مؤكدة أنها تقوم بتحضير ما وصفته بـ “المفاجأة القوية” تحت إشراف شركة مزيكا.

ياسمين رئيس أثارت الكثير من الجدل حول احتمال احترافها غناء المهرجانات الشعبية، بعد الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، وظهرت برفقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وعلقت على الفيديو قائلة: تفتكروا بنعمل إيه؟.

يذكر أن ياسمين رئيس تصدرت تريند الأكثر مشاهدة على جوجل وتويتر بفيدو ظهرت فيه وهي ترقص على نغمات أغنية “كل يوم” ضمن أحداث مسلسل “ملوك الجدعنة” وحقق المقطع 6 ملايين مشاهدة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، ويتناول قصة الصديقين في إطار من الأكشن، بجانب أن المسلسل يشهد الظهور الأخير للنجم الراحل يوسف شعبان الذي رحل في 28 من فبراير الماضي، بعدما انتهى من تصوير مشاهده في المسلسل بالكامل في لبنان.

مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة ياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ورانيا يوسف وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف ورشة تحت إشراف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.