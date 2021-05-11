لن تصدق أجر أحمد شيبة في برنامج «شيخ الحارة والجريئة».. أجر خيالي

عدن - ياسمين عبد العظيم - حل الفنان المتألق أحمد شيبة ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامجها «شيخ الحارة والجرئية»، والذي يُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس».

وكشف المطرب الشعبي أحمد شيبة عن أسرار في حياته لأول مرة من خلال ظهوره في البرنامج، ومن المفترض أن يكون شيبة ضيف الحلقة الأخيرة أيضًا من البرنامج.

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وكانت المفاجأة التي انتشرت على مواقع التواصل هو أجر الفنان أحمد شيبة مقابل ظهوره في البرنامج، حيث تداول رواد مواقع التواصل أنه حصل على أجر خيالي.

وأشارت التقارير إلى أن المطرب أحمد شيبة قد تقاضي ما يقرب من 200 ألف جنيه مقابل ظهوره في حلقات البرنامج، وتم التفاوض معه بشكل كبير لأنه كان يطلب مقابل مادي أكبر من هذا الرقم.

وكان قد حل في حلقة أمس الموسيقار هاني مهنا والذي خرج بعدد من التصريحات منها أنه أ؟وضح أن الست أم كلثوم لم تتعاط الحشيش قبل الغناء، ولكنها كانت تشعل البخور وتقرأ القرآن قبل الحفل، وتعيش خلوتها في منتهى الإيمان، ولذلك قلت إنها تغني وكأنها بتصلي.