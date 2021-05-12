نسرين أمين تفتح النار على ياسمين صبري ودينا الشربيني: «ما ينفعوش نجوم»

عدن - ياسمين عبد العظيم - نسرين أمين

انتقدت الفنانة نسرين أمين الفنانة ياسمين صبري والفنانة دينا الشربيني، وذلك تعليقًا على تصدرهما البطولة النسائية في أعمال تحمل اسمهما.

وخلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج «العرافة»، قالت الفنانة نسرين أمين، إنها لا ترى دينا الشربيني أو ياسمين صبري، «نجمات شباك».

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وأضافت نسرين أمين: «مفيش نجمة شباك من دول كأبطال مسلسلات درامية فقط.. ولو عملوا سينما أنا اللي هكون نجمة شباك»، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على شاشة «المحور»،

وأشادت نسرين أمين بالمخرجين طارق العريان وسامح عبد العزيز، ثم محمد علي، مضيفة: «محمد سامي آخرهم».

ويعد برنامج «العرافة» امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.