أفيخاي أدرعي يضع هيفاء وهبي في أزمة أمام الجمهور

عدن - ياسمين عبد العظيم - هيفاء وهبي

محاولة خبيثة انتهجها أفيخاي أدرعي لتوريط الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في دعم الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والقدس وتهجير أهالي حي الشيخ جراح.

فقد كتب أفيخاي أدرعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ردًا على الفنانة هيفاء بعد تفاعلها مع الأحداث التي يشهدها حي الشيخ جراح.

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وكتب أفيخاي أدرعي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «صدقت هيفا وهبي بقولها إن ما يحصل في #غزة جريمة. جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الارهابيين وعلى رأسهم حماس».

وتابع: «على العالم أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار فليس كل مرة تسلم الجرة (هكذا تطلق حماس الصواريخ من بين الناس).

وكانت علقت الفنانة هيفاء وهبي علي ما يحدث اسرائيل قائله: «ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية… الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها القدس ينتفض غزه تقاوم أنقذوا حي الشيخ جراح».