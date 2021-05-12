فنان شهير ينشر فيديو له على سرير الموت قبل دقائق من وفاته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أرشيفية

بعد صراع مع فيروس كورونا، أعلنت أسرة الفنان الهندي الشهير راهول فوهرا وفاته داخل أحد المستشفيات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن الفنان الهندي راهول فوهرا توفي داخل مستشفى نيودلهي، متأثرا بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد فترة وجيزة من ظهوره في فيديو ينتقد الرعاية الطبية في بلاده.

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وكانت زوجة المدون الهندي «جيوتي تيواري»، قد نقلت خبر وفاته عبر منشور على إنستغرام يوم الاثنين مصحوبًا بمقطع فيديو وهو في سريره في المستشفى، حيث شوهدت فوهرا بقناع أكسجين، يحاول استدعاء المرافق لكن لا أحد يستجيب له.

ووفقا لما أوردته الصحيفة فإن وفاة «راهول» جاءت بعد أن تبين أن أكثر من 150 جثة لمرضى يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا تم إخمادها في نهر الغانج وسط مخاوف من عدم تمكن أقاربهم من دفنهم أو حرقهم في أحدث مشهد صادم يكشف مدى انتشار أزمة كوفيد -19 في الهند.

يُذكر أن عشرات الصور قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لعشرات المرضى على نقالات خارج المستشفيات، حيث تحولت المقاعد الخلفية للسيارات إلى ما يشبه أسرة المستشفى.