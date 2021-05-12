ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين صبري

خطفت الفنانة المتألقة ياسمين صبري أنظار متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

مفاجأة بشأن خطوبة حلا الترك من فنان سوري شهير

مي عمر تكشف تفاصيل وقف محرج جمع بينها وبين محمد سامي في غرفة النوم

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة جذابة وأنيقة بفستان أحمر ناري، ونالت الصور إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.