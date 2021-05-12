نسرين أمين تطلق تصريحات نارية بحق ياسمين صبري ومي عمر

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصريحات نارية أطلقتها نسرين أمين بحق نجمات جيلها ياسمين صبري ودينا الشربيني ومي عمر، مؤكدة انه لا توجد واحدة منهن تصلح نجمة شباك في السينما المصرية.

وقالت نسرين إنها الوحيدة التي تصلح لهذه المكانة، واعترفت بأنها مغرورة ولكن نفت أن تكون متكبرة، وأشارت إلى أن تصريحاتها الصادقة تسبب لها الكثير من الأزمات.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، المذاع على شاشة “المحور”: لم تعد هناك ممثلة نجمة شباك الآن، لا دينا الشربيني ولا ياسمين صبري ولا غيرهما”، قائلة بمزحة: “لو هيكون فيه نجمة الشباك فهتكون أنا”.

وقالت نسرين أمين، إنها ترد على منتقديها في الحياة العامة، إلا أنها تقوم بحظر مهاجميها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن منشورها على موقع الفيس بوك الذي تحدثت فيه عن موهبتها، مؤكدة أنه كان ردًا على منشور للمخرج محمد سامي هاجمها فيه، وقالت: بيقول عليا إني ممثلة درجة خامسة.

وأشارت أمين إلى أنها لا تمانع أن يساعد المخرج محمد سامي زوجته الفنانة مي عمر، لكن ليس على حساب فنانات أخريات، وقالت أن نجاح دورها في مسلسل الأسطورة بسبب شطارتها وليس توجيهات المخرج محمد سامي وأكدت أن العمل نجح بسبب نجومية “محمد رمضان”، وقالت أنها تعتبر نفسها أكثر موهبة من الفنانة مي عمر.

أوضحت نسرين أنها صريحة وكاتمة أسرار وأمينة، لهذا لا تجد سببًا لكي لا تكون مغرورة، مجيبة على سؤال «متى يخون الممثل نفسه؟»، عندما يكذب على نفسه وجمهوره ويوهم نفسه أنه يقدم أعمالًا تعجب المشاهدين.

وأكدت أنها لن تعمل مرة أخرى مع المخرج محمد سامي، إلا أنها تعاونت مع الفنان محمد رمضان في أعمال أخرى بعد مسلسل “الأسطورة”، ذاكرة أنها لم تهاجم الفنانة مي عمر من قبل.

وأشارت إلى وجود خلافات كثيرة بين عدد من الفنانات كغادة عبدالرازق وهيفاء وهبي مع المخرج محمد سامي، مؤكدة أن الفنانة ياسمين صبري اعترضت قبلها على ما تم في مسلسل “الأسطورة” وقامت بمشكلات في موقع التصوير.