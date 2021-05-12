شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – اخر فيديو لـ”سما المصري” قبل دقائق من القبض عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل الإعلام المصرية إن الفنانة سما المصري، تواجه العديد من الاتهامات التي وجهتها إليها النيابة العامة، خلال التحقيقات التي أجريت معها ، بسبب فيديو لها.

وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن التهم من بينها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أغراض مخالفة للآداب العامة، ونشر أفعال فاضحة خادشة للحياء العام والاعتداء على قيم المجتمع المصري، وإنشاء عدة حسابات إلكترونية سرية لارتكاب أفعال مخلة، والتواصل مع متابعيها علي تطبيق loops وتوجيهها لهم بتصويرها بملابس خارجة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن بين التهم التحريض على الفسق لزيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها، تصوير فيديوهات وصور خارجة بغرض نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، وتهمة الدعارة والإيحاءات الجنسية والترويج لها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.