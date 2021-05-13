ميار الببلاوي: جوزي بيذلني وبيعايرني عشان السبب ده

عدن - ياسمين عبد العظيم - ميار الببلاوي وزوجها

حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، وذلك بسبب تصريحات تحدثت فيها عن حياتها الخاصة مع زوجها.

وكشفت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي خلال لقائها في برنامج «ورا الشمس»، عن عدة أسرار بشأن زيجاتها السابقة.

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وقالت الإعلامية ميار الببلاوي، خلال استضافتها: «جوزي الأخير يعرف بحبي الأول اعترفت له بيه، ولما يشوف الحلقة مش هيضايق لأنه طبيعي جدا ده موضوع اتقفل واتنسى، أكيد هو مش مجنون، عارف إني حبيت واتجوزت قبل كده، حب عمري وده أول وأنقى حب في حياتي».

وتابعت ميار الببلاوي: «معنديش اختيار أبين ضعفي، وفي ناس كتير مسؤولين مني زي ابني وأمي وبيتي والكرو اللي بيشتغل معايا، أنا حابة الشخص وفجأة لقيت الشخصية اتقلبت 360 درجة، يمكن أنا حالمة وعايشة في اللالاند».

وأكدت ميار الببلاوي: «جوزي بيحبني أوي وبيخاف عليا بس بيوجعني بالكلام وحاولت كتير اتكلم معاه وهو مش عارف عايز ايه، عايرني قالي لو كنتي كويسة مكنتيش اطلقتي».

وأضافت: «هو حبيبي وشريك حياتي، أكدب ليه، لازم يعرف إني في يوم من الأيام حبيت، دي غلطت عمري إني حكيتله على حبي الأول، قابل صراحتي بكوارث، أي موقف يحصل بينا بسمع ما لا يسرني، بيذلني بالقديم».