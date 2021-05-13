زوج ريهام حجاج يثير الجدل بمنشور عن مسلسلها.. والجمهور يصدمه برد فعله

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها رجل الأعمال محمد حلاوة بعد تهنئة زوجته الممثلة ريهام حجاج بنجاح مسلسلها “وكل ما نفترق” وحلول عيد الفطر.

نشر حلاوة عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» بخاصية Stories، صورة له مع زوجته وعلق عليها كاتبا: “كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي عيد سعيد ويا رب دايمًا مع بعض ومنورة حياتي وحياة عليتنا كلها بحبك.. ومبروك عليكي مسلسلك ”وكل ما تفترق” ودايمًا ناجحة ومتألقة”.

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وأعادت ريهام حجاج نشر الصورة وعلقت قائلة: “بعشقك يا حبيب قلبي.. ربنا ما يحرمني منك”.

وتسبب منشور محمد حلاوة في حالة من الجدل، حيث ربط الجمهور بينه وبين النجاح الذي حققه مسلسل طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز أمام مسلسل زوجته ريهام حجاج.

وقال أحد متابعيه: «هو فين النجاح.. الناس ما شافتش المسلسل أصلا»، وقال آخر: «نجاح المسلسل كان في المشاكل بتاعته بس».

يذكر أن مسلسل “وكل ما نفترق” من بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز، هند عبد الحليم، قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.