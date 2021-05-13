المقاومة الفلسطينية تسعد قلب ندى بسيوني

عدن - ياسمين عبد العظيم - ندى بسيوني

بالتزامن مع الأحداث الجارية على الساحة الفلسطينية عبّرت الفنانة ندى بسيوني عن مساندتها للمقاومة الفلسطينية ضد الاستيطان الإسرائيلي المحتل، ومحاولات التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح.

ندى نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستجرام” صورة لحطام سيارة في تل أبيب وأرفقتها بالتعليق: “لأول مرة في تاريخ الحروب العربية- الإسرائيلية قصف العاصمة الإسرائيلية تل أبيب بصواريخ فلسطينية متطورة تفاجئ وتنشر الرعب والهلع للجيش الإسرائيلي”.

وأضافت: “تحية من القلب الى أبطال المقاوَمة الفلسطينية، أنا لا أحب الحروب والدماء وأحب السلام والأمان ولكنني لم أستطع أن أمنع السعادة من أن تغمر قلبي بقذف إسرائيل بصواريخ متطورة، ‏ليختبروا معنى الرعب الذي يتسببون فيه للشعب الفلسطيني الذي يعيش في بلاده ولم يتركها، فقط يريد أن يعيش في أمان”.

واختتمت ندى بسيوني تعليقها بالقول: “‏لا تسألوني عن السياسة، اسألوني عن الإنسان”.

وكان عدد كبير من النجوم قد شاركوا في حملة لدعم الشعب الفلسطيني وأهالي حي “الشيخ جراح” بعد الاعتداءات الإسرائيلية عليهم ومحاولة تهجيرهم قسراً، ومن هؤلاء النجوم: إليسا وهيفاء وهبي ومحمد هنيدي وكريم عبد العزيز وأحمد مكي.