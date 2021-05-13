أحمد عز يكشف أسرار هجة مرتدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هجمة مرتدة واحد من المسلسلات التي نجحت في جذب انتباه الجمهور خلال شهر رمضان خاصة وأنه يحكي عن فترة مهمة من تاريخ مصر وعن حدث قريب ومثير للجدل وهو ثورة 25 يناير.

بطل العمل الفنان أحمد عز عن سعادته بالمسلسل وبردود الأفعال التي لاقاها وقال إن القائمين على العمل قدموا الحقائق دون تزييف مؤكدا أنه ملف حقيقي مطعم بالطابع الدرامي، موضحًا أن الأسماء في المسلسل مستعارة ولكنها تعبر عن حقائق موثقة بنسبة 100 %.

ولفت عز إلى أن هذه المؤامرات التي تعيشها مصر والمشاكل التي نشهدها سوف تستمر كما تحدث المسلسل لعام 2030، موضحًا أن شخصية ريكاردو التي وردت في المسلسل هو شخص حقيقي يعمل في جهاز مخابراتي معادي.

أحمد عز، قال إن مصر قوة كبيرة في العالم والشرق والأوسط وكلما تقف على أقدامها وتحاول النهوض ينزعج كارهيها الذين يكنون العداء لها.

وكان الكاتب والسيناريست باهر دويدار قد كشف أن صناع مسلسل هجمة مرتدة حرصوا على طمس هويات الشخصيات في المسلسل لدواعي السرية.

وقال باهر دويدارعن شخصية أحمد عز وهند صبري إنها شخصيات لها أصل حقيقي، لكن لا أظن أن كل التكهنات دقيقة، لأنه ولدواع سرية وأمنية كثيرة، لا تعرض الشخصيات في مواضيع شبيهة بموضوع المسلسل بتفاصيلها بالضبط حتى لا تنكشف.

نحن في الكتابة نخلط جزءا من الخيال بجزء من الحقيقة، هكذا قال دويدار وأضاف: أحيانا يتصادف أن يتقاطع الخيال الذي نضعه مع شخصية أو أكثر، وبمرور الوقت في المسلسل ستظهر شخصية تشبه شخصا ما كل فترة، لكن راعينا طمس هويات الشخصيات لأسباب أمنية.

المسلسل جذب أنظار المشاهدين بعد انطلاق سباق مسلسلات رمضان لعام 2021، وتصدر هاشتاج باسم المسلسل “هجمة مرتدة” تريند “تويتر” فى مصر، في أعقاب عرض الحلقة الأولى من المسلسل، ولاقت الدقائق الأولى من المسلسل اهتمام شريحة كبيرة من المصريين الذين يتلهفون إلى متابعة الأعمال الوطنية التي تخلد ذكرى أبطال مصر.