بعد أيام من انتهاء مسلسله.. وفاة فنان شهير وسبب الوفاة أثار حالة من الجدل

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل عن عالمنا الفنان الكبير محمد ريحان، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء تصوير مسلسل «موسى»، والذي شارك به في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان الراحل محمد رسحان إنه لم يتوفي بفيروس كورونا كما أُشيع ولم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.

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ومن جانبه، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين خبر الوفاة الفنان محمد ريحان نافيًا وفاته بفيروس كورونا.

وتعرض محمد ريحان مؤخرًا لوعكة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وغادرها بعد تحسن حالته.

محمد ريحان شارك في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل “موسى”، بدور “الشيخ صالحين”، جد “موسى”.