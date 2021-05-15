استولى على شقتها وطردها بملابس النوم.. قصة آخر أزواج تحية كاريوكا.. صور نادرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - رقم قياسي ضربته الفنانة الراحلة تحية كاريوكا في عدد الأزواج والذي بلغ 14 زوجا كان من بينهم الفنان رشدي اباظة والذي كانت تكبره بسنوات وتم الطلاق نتيجة علاقة رشدي أباظة بإحدى الفتيات.

الزوج الأخير في حياة الفنانة الراحلة كان المؤلف والمخرج والممثل فايز حلاوة الذي شكلت معه ثنائيا فنيا قدما عدد من المسرحيات.

زواج فايز حلاوة وتحية كاريوكا انتهى بمأساة بعد أن اتهمته تحية كاريوكا بالاستيلاء على أموالها وشقتها بعد أن أقام علاقة مع المذيعة الشهيرة فريال صالح والتي تزوجها بعد طلاقه من تحية كاريوكا بعد زواج دام 18 عاما.

عرفت الخلافات طريقها إلى حياة الزوجين، وتطور الأمر إلى طرد الزوج فايز حلاوة، لزوجته تحية كاريوكا بملابس النوم، من شقتها بحي الزمالك التي كانت تطل على النيل، مع تجريدها من كل متعلقاتها ومجوهراتها، فاضطرت إلى النزول من سلم الخدم حتى لا يراها سكان العمارة، لتخرج من الباب الخلفي، ثم تستوقف “تاكسي”، وتذهب إلى منزل ابنة أختها الفنانة رجاء الجداوي.

استأجرت تحية شقة صغيرة فوق سطح أحد العقارات بمنطقة العجوزة، ولجأت للشيخ الشعراوي كي يطلقها من زوجها الكاتب المسرحي، فاشترط الأخير أن يحتفظ بشقة الزمالك، مع الامتناع عن تسليمها مجوهراتها وملابسها التي صورت بها الأفلام، بجانب الشرط الأهم وهو أن تعود لتصوير مسرحيته “يحيى الوفد”، حتى يستطيع أن يعرضها تليفزيونيا.