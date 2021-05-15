بعد وقف التعامل مع محمد سامي.. هذا مصير الجزء الثاني من «لؤلؤ»

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد الإعلان عن قرار مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف التعامل مع المخرج والسيناريست محمد سامي، بدأت موجة من التساؤلات حول مصير الجزء الثاني من مسلسل «لؤلؤ».

وكشفت مصادر فنية أن هناك احتمالين لمصير الجزء الثاني من “لؤلؤ”، الأول هو الاكتفاء بالجزء الأول والنجاح الكبير الذي حققه في جزئه الأول الذي عُرض خارج الموسم الرمضاني في 2021.

زوج ريهام حجاج يثير الجدل بمنشور عن مسلسلها.. والجمهور يصدمه برد فعله

أول تعليق من مي عمر على قرار المتحدة وقف التعامل مه زوجها محمد سامي

والاحتمال الثاني هو أن يتجه محمد سامي بسيناريو العمل إلى شركات إنتاج أخرى سواء مصرية أو خليجية أو عربية تنتج العمل، على أن يُعرض على قنواتها.

وكان المخرج محمد سامي قد أعلن مؤخرا أن هناك نية لتقديم جزء ثاني من مسلسل “لؤلؤ” فتُرى ما مصيره بعد إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف التعاون معه؟

قال سامي في لقاء له مع برنامج “ET بالعربي” أنه سيبدأ الاستعداد لتقديم الجزء الثاني من “لؤلؤ”.