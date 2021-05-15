طارق الشناوي يكشف عن السبب الحقيقي وراء وقف محمد سامي

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا تزال الأنباء حول قرار مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف التعامل مع المخرج محمد سامي تثير موجة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من أن الشركة لام تعلن الأسباب الحقيقية وراء قرارها، إلا أن الجمهور ربط بينها وبين تصريحات سابقة للناقد الفني طارق الشناوي.

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السبب الحقيقي وراء وقف المتحدة التعامل مع المخرج محمد سامي

وقال الناقد الفني طارق الشناوي: «محمد سامي واحد من أكتر المخرجين اللي فاهمين الجمهور عايز إيه، ونسل الأغراب حقق درجة نجاح لا ننكرها، لكن كان من الخطأ إسناد هذا الدور لمي عمر رغم أنها تتمتع بقدر من الموهبة .. مينفعش تبدو جميلة 24 ساعة في الـ 24 ساعة».

وقال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن مسلسل “الاختيار2” حظى بأكثر نسبة مشاهدة لموسم رمضان المنقضي، وهو ما يدعو للتفاؤل، على عكس ما كان يعتقد في الماضي بأن المسلسلات الوطنية لا يقبل عليها الجمهور.

وعلي جانب آخر، أشار إلى أن مسلسل البرنس للممثل محمد رمضان كان مستواه أعلى من مسلسل “موسى”، قائلا إن مستوى رمضان في البرنس كان أعلى، ولكن مسلسل موسى أفرز مخرج قوى وهو محمد سلامة، على الرغم من الأخطاء التاريخية الموجودة في المسلسل.

وتابع أن الفنان أمير كرارة ضمن الممثلين الذين وقعوا في فخ التوجه الخطأ في توظيف الموهبة الفنية، على الرغم من نجاحاته المستمرة.