والدة أحمد السقا تفتح النار على مها أحمد: «كومبارس فاشلة»

عدن - ياسمين عبد العظيم - ردت السيدة نادية السقا، والدة الفنان أحمد القا على منشور كانت قد كتبته الفنانة مها أحمد تهاجم من خلاله فنانين من زملائها في الوسط الفني دون ذكر أسمائهما واتضح أنها تقصد الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة.

ومن خلال منشور كتبته عبر حسابها على‎ موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتبت نادية السقا “ع الأصل دور كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار وتعلق فشلها عليهم تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة”.

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وأضافت “مهما حاولتي يا كومبارس ليس لك مكان بين الفنانين المحترمين وان طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب”.

وكانت الفنانة مها أحمد قد شنت هجوما على نجمين من زملائها في الوسط الفني في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»‎‏ ووصفتهما بالمخدماتية.

على الجانب الآخر رد الفنان أمير كرارة على هذا الهجوم موضحا أنه لم يلتق بها إطلاقا.