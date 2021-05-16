بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. أسماء مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - طمأنت الإعلامية أسماء مصطفى، عبر صفحتها الرسمية متابعيها على حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها أصبحت مستقرة، موجهة الشكر لهم على دعواتهم.

وعلقت أسماء مصطفي قائلة: “أنا بشكركم على دعواتكم ليه وسؤالكم طول الأيام اللي فاتت طبعا أنا بعتذر لأني ظروفي الصحية بتمنعى من المتابعة لكن زميلى الأدمن بيبلغني بشكركم من قلبي وفضلا افتكروني بالدعاء، واللى مش قادر يكتب أو يعلق كفاية تقروا كلامى وتدعولي”.

وتابعت: “أنا مؤمنة أن ربنا كريم وأن الدعاء بيغير القدر ربنا يشفيني ويشفى كل مريض ويخفف عن كل إنسان بيتألم ألمه اللهم نسألك الصحة والعافية عاجلا غير آجل برحمتك يا الله كل سنة وانتم طيبين وأفضل صحة وأحسن حال”.

كانت الإعلامية أسماء مصطفى قد كشف عن أسباب اختفائها خلال الفترة الماضية. وقالت في منشور لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو أكتب أقول إيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص”.

وتابعت: “أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم، صحيح المشوار لسه طويل والشفا بإيدين ربنا وحده، وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة إنه بيغير القدر.. أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول.. رجاء تاني محدش يضايق فضلا الدعاء”.