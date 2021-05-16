كورونا ينهي حياة الفنانة نادية العراقية وهذه آخر كلماتها

بعد صراع مع فيروس كورونا توفيت الفنانة نادية العراقية، عن عمر ناهز الـ57 عاما وفقا لما أعلنته ابنتها.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أعلنت مي محروس ابنة الفنانة نادية العراقية وفاة والدتها طالبة الدعاء لها بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحها.

وفي وقت سابق، كانت مي ابنة الفنانة الراحلة قد أعلنت عن تدهور حالة والدتها الصحية ودخولها العناية المركزة طالبة الدعاء بالشفاء لها.

وكانت آخر كلمات الفنانة الراحلة، يوم 30 أبريل الماضي، وقبل دخولها العناية المركزة، إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث نشرت تحذيرا لجمهورها من الفيروس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

نادية العراقية، واسمها فاتن فتحي، ولدت في محافظة بابل بالعراق في عام 1963، وعندما بلغت السادسة عشرة من عمرها تقدمت للعمل في الإذاعة العراقية ثم خاضت مجال الفن عقب تخرجها من كلية الفنون الجميلة.

ظهرت على خشبة مسرح النهرين حينما رشحها وقدمها للمرة الأولى المخرج قاسم وعلي السراج في مسرحية حفلة سيد محترم.

كما أسند لها المخرج وديع عبد الغني دور البطولة في أحد المسرحيات مع أسعد عبد الرزاق مدير كلية الفنون وقدمت أدوارا تنوعت بين الكوميديا والدراما بالإضافة للاستعراضات ولقبت بنجمة المسرح الثانية بعد الفنانة أمل طه

وانتقلت إلى مصر بعد زواجها من مواطن مصري عام 1997، وشاركت في عدة أدوار صغيرة وإعلانات، ثم واتتها الفرصة للمشاركة في أعمال درامية وسينمائية واختارت لنفسها اسم نادية العراقية، وقالت إنها أرادت أن يظل معروفا للجميع أنها عراقية الجنسية.

وشاركت الراحلة في أفلام أبو العربي، وقلب أسود، وتتح، والألماني، وكلام جرايد، وكلمني شكرا، والكبار، ودكان شحاتة، وبالألوان الطبيعية، وأفريكانو، وعايز حقي.