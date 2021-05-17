رسالة غامضة من ريم مصطفى تثير الجدل.. هل قصدت محمد سامي

عدن - ياسمين عبد العظيم - رسالة غامضة وجّهتها النجمة ريم مصطفى عبر حسابها على تويتر، قالت فيها: ولك مثل ما فعلت يوماً.. فأحسن الفعل.

وبعد نشر ريم مصطفى تغريدتها أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك التساؤلات لمن وجّهت رسالتها غامضة على تويتر.

وظَلّ الجمهور يتساءل عمّن تقصد بتغريدتها، ولكن ربط البعض بين كلامها وبين قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي، حيث ظَنّ البعض أنّها تقصده بحديثها؛ إذ من المعروف أنّ ريم مصطفى هاجمت في وقت سابق المخرج محمد سامي بسبب تعرّضها للهجوم بعد عرض مشهد ظهرت فيه بشورت في مسلسل الأسطورة.

حمّلت ريم مصطفى المخرج محمد سامي مسؤولية الهجوم عليها، وقالت إنّه أَصَرّ على تصوير المشهد أثناء جلوسها، ممّا تسبب في الهجوم عليها على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمشاكل عائلية حَدَثَت معها.