ريهام سعيد تشتبك مع مجدي الهواري بسبب محمد سامي

عدن - ياسمين عبد العظيم - ريهام سعيد

اعتبرت الإعلامية ريهام سعيد تعليق المخرج مجدي الهواري على أزمة إيقاف المخرج محمد سامي بمثابة شماته فيه إلا أنها نشرت بث مباشر تشكك في هوية الحساب الذي علق بهذه الطريقة.

ورد المخرج مجدي الهواري بقسوة على تعليق ريهام سعيد نافياً أن يكون المقصود من تدوينته التعليق على أزمة محمد سامي وأنه كان يقصد شيئاً مختلفاً تماماً، وهو ما دفع ريهام سعيد لتوضيح الأمر في مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك.

ودافعت ريهام سعيد عن نفسها بعد المشادة التي وقعت بينها وبين مجدي الهواري مشككة في الحساب الذي يحمل اسمها وقام بالتعليق على تدوينه الأخير.

وأكدت ريهام سعيد أنها ستتوقف عن التعليق على أي شيء ولن تتدخل في أي أزمة لا تخصها أو تساند أحد لأنها تعرضت للخذلان كثيراً في أزمتها من قبل الكثيرين.

وأشارت إلى أن هناك حسابات مزيفة تحمل اسمها وتعلق على تدوينات المشاهير موضحة أنها تعلق من خلال صفحتها الموثقة فقط وأنها لا تتدخل في الأزمات وإن اخطأ أحد في حقها تلجأ للقانون وليس لمواقع التواصل الاجتماعي.