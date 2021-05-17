مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان الشاب إسلام إبراهيم عن تعرضه لوعكة صحية غير مفهوم أسبابها في الفترة الأخيرة وعبر منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

إسلام إبراهيم نشر صورة له من داخل المستشفى وطالب الجمهور بالدعاء له لأنه لا يعلم حقيقة مرضه.

وكتب إسلام موضحاً أنه يعاني من التهاب حاد في جدار المعدة مما تسبب في التهابات في القولون ولكن الأعراض تشابهت مع أعراض الكورونا لذلك ظن في البداية أنه يعاني من كورونا ولكن بعد التحاليل اكتشف أنه يعاني من التهاب في جدار المعدة.

وحرص إسلام إبراهيم على شكر كل من حاول الإتصال به للإطمئنان على حالته الصحية وقال “أولا بشكر كل الناس اللي حاولت تتصل بيا أو تبعتلي رسايل وآسف إني مكنتش بقدر أرد، بعد فحوصات وتحاليل كتير جدا اكتشفت أن عندي التهاب حاد في جدار المعدة أدى إلى التهابات في القولون وده اللي كان مسبب كل الأعراض اللي عندي واللي هي أصلا متشابهة مع أعراض الكورونا”.