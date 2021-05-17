لهذا السبب حاول معمر القذافي قتل عادل إمام

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحتفل الفنان الكبير عادل إمام بالذكرى الـ 81 لعيد ميلاده، تربع خلالها على عرش الكوميديا، وجالت أعماله مسارح وسينمات العالم أجمع.

ومن المواقف الغريبة عن الفنان عادل إمام قصة تعرضه لمحاولة اغتيال خطط لها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

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وقال الماكير محمد عشوب إن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حاول قتل عادل إمام بسبب مسرحية «الزعيم»، حيث أبلغه البعض أن عادل إمام يقلده في هذه المسرحية، لذا طلب بعدها عرض المسرحية في ليبيا للتخلص منه.

وأضاف «عشوب» الذي كان يتولى وضع المكياج لفريق عمل المسرحية أنه بعد الاتفاق على عرضها، أخبره صديق مقرب من القيادة والمخابرات الليبية بوجود نية مبيتة لدى النظام هناك للتخلص من عادل إمام، فلجأت وقتها لوزير الإعلام آنذاك عبدالله منصور، قبل أن يصدر قرارا بإلغاء الحفلات وإلغاء عرض المسرحية بليبيا، وأفسد على القذافي هذا المخطط.