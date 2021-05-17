لهذا السبب تم طرد أمير كرارة من لوكيشن عادل إمام (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث الفنان المتألق أمير كرارة عن لحظة طرده من اللوكيشن أمام الزعيم عادل إمام، وذلك خلال مشاركته في أحد الأعمال الفنية.

وخلال لقاء تليفزيوني سابق له قال الفنان أمير كرارة:”الموقف اللي ما أقدرش أنساه، إني انطردت في اللوكيشن من مخرج، كنت بعمل مشهد صغير قدام نجم كبير جدا، الأستاذ عادل إمام، كنت متوتر جدا ومش مصدق أني أمامه، المخرج قالي: “انت مفيش خالص”.

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أضاف: “مشفتش المخرج دا خالص، بس كان سبب إني أجتهد، علشان أوصل للي أنا فيه الوقتي”.

ومن أشهر أعمال الزعيم عادل إمام: “مأمون وشركاه، عوالم خفية، السفارة في العمارة، أمير الظلام، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، طيور الظلام، سلام يا صاحبي، حنفي الأبهة، المولد، النمر والأنثى، غيرها من الأعمال التي لم لينساها الجمهور حتى الآن.