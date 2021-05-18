رد فعل غير متوقع من مجدي كامل عن أزمة زوجته مها أحمد مع السقا وكرارة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حول موقف الفنان مجدي كامل من أزمة زوجته الفنانة مها أحمد مع النجمين أحمد السقا وامير كرارة.

وبالرغم من أن الجمهور انتظر تعليق الفنان مجدي كامل ورد فعله بشأن الأزمة، إلا أنه تجاهل الأمر برمته ولم يعلق عليه بأي شكل من الأشكال، ما سبب صدمة للجمهور بسبب رد فعله غير المتوقع.

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ووفقًا لمقربين فإن الفنان مجدي كامل لم يتدخل في أزمة زوجته الفنانة مها أحمد بعد مهاجمتها للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة وكشفها عن موقف حدث معها تعرضت فيه للخذلان منهما.

ومنذ بداية الأزمة لم يتحدث أو يطلق مجدي كامل أي تصريحات بشأن هذا الخلاف عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي ولكنه قام بنعي الفنانة نادية العراقية منذ قليل عبر حسابه بـ”إنستجرام”.

وكتب مجدي كامل بعد أن نشر صورة لها قائلا: “ان لله وان اليه راجعون الفنانة نادية العراقية في ذمة ربنا يجعل ماؤاها الجنة البقاء لله خالص التعازي للأسرة الكريمة”.