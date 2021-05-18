درة تقضي أجازتها في المالديف مع زوجها.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - تقضي الفنانة التونسية، درة زروق، وزوجها رجل الأعمال المصري، هاني سعد، إجازة خاصة في جزر المالديف.

وحرصت الفنانة التونسية، درة زروق، علي مشاركة متابعيها صورا جديدة من عطلتها الصيفية فى المالديف عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وكذلك الحال زوجها رجل الأعمال المصري، هاني سعد، الذي نشر صورة له منفردًا في الإجازة، أما باقي الصور نشرتها زوجته درة.

وظهرت درة في الصور التي نشرتها، بإطلالة صيفية مبهجة خطفت بها الأنظار برفقة زوجها من داخل أحد المحلات خلال عطلتهم الصيفية.

في واحدة من الإطلالات، ارتدت درة زروق، فستان أبيض بسيط، وحملت حقيبة خشبية صغيرة، ووضعت أقراطًا على شكل وردة بيضاء مع مكياج خفيف.

وفي إطلالة ثانية، ارتدت درة كاش مايوه زاهي الألوان ومتناغم للغاية مع الأجواء الساحلية الصيفية، مصمم من الشيفون ذو أرضية بيضاء ومطبوع عليه الكثير من الزهور ذات الألوان المبهجة.