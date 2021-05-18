بعد أيام من خطوبة علي غزلان.. منه عرفة تفاجئ الجميع بخطوبتها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تسببت الفنانة الشابة منه عرفة في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان خطبتها.

ونشرت منه عرفة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة تعبيرية لشخص يقدم خاتم خطبة لفتاة جالسا على ركبتيه.

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وعلقت عليها قائلة: «just goy engaged»، لتعلن بذلك أنها تمت خطبتها، دون إشارة منها للشخص الذي قام بخطبتها.

وكانت الفنانة منة عرفة واليوتيوبر الشهير «على غزلان» أعلنوا أنهم تجمعهم علاقة عاطفية منذ فترة، كما ظهروا سويا في مناسبات كثيرة وتداولت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصور متحدثين عن العلاقة بينهم، ولكن بعد عدة أشهر انفصل الثنائي، وحذفا بعضهما البعض من السوشيال ميديا، بعد إثارة الجدل وظهورهما مع الفنانين والحديث عن تجهيزات شقة الزوجية.