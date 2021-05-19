أنا اللي غلطت في حقك.. صلاح عبد الله يعتذر من عادل إمام في عيد ميلاده

عدن - ياسمين عبد العظيم - هنأ الفنان صلاح عبد الله النجم المصري عادل إمام في يوم ميلاده، الذي حلّ موعده الاثنين 17 مايو.

عبدالله نشر عبر حسابه الشخصي في تطبيق “إنستجرام” صورة ظهر فيها مع “الزعيم” وهو يقبّله، وكتب صلاح قائلاً: باسِتك العافية والسعادة مع إن أنا اللي غلطت في حقك لكن الكبير كبير برضو والمسامح كريم .

وأضاف: قولوا لنجم النجوم كل سنة وإنت دايماً بخير وإحنا هنقوله كل سنة وإنت نجمنا وحبيبنا وعمنا وصاحبنا وكل عام وإنت عادل إمام.

واحتفل عادل إمام الاثنين 17 مايو بعيد ميلاده الـ81 حيث إنه من مواليد عام 1940.