جنات تكشف أسرار شخصيتها: عندما أقع في الحب أستسلم

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت المطربة جنات، عن صفات برجها الجدي، وقالت إن أهم صفات الأشخاص الذين ينتمون الى هذا البرج الفلكي، الطيبة والكرم.

وخلال لقائها ضمن برنامج “عين أونلاين” الذي تقدّمه شيرين سليمان، تحدّثت جنّات عن صفات أخرى، فقالت إن من الصفات المهمة “اتّقِ شر الحليم”، موضحة أنها تعطي فرصاً كثيرة، قبل أن تُظهر وجهها الآخر بعد استنفاد كل الفرص الممكنة.

وأكدت أنها شخصية رومانسية، وعندما تقع في الحب تستسلم وتُظهر رومانسيتها، مشيرةً إلى أنها لا تهتم بفكرة الهدايا، والأهم بالنسبة إليها هو إمكانيات الشخص وأنه اهتم بشراء هدية لها.

وقالت جنات إنها عندما قدّمت أغنية “أنا في انتظارك” في ألبومها الجديد، لم تفكر في أغنية “كوكب الشرق” أم كلثوم والتي تحمل الاسم نفسه، ولكنها أُعجبت بكلمات ولحن أغنيتها وقررت تقديمها.

وأوضحت أنها تحب كثيراً أغنية أم كلثوم “أنا في انتظارك” وهي أول أغنية أدّتها، لذا تحمست كثيراً للأغنية الجديدة.

وعن طرحها لألبومها الجديد رغم ظروف كورونا، قالت جنّات إن الألبوم كان جاهزاً قبل عام، وإذا تأخرت أكثر من ذلك فستصبح الأغاني والموسيقى قديمة ولا تعود تتماشى مع الألحان الجديدة، كما أنه لم يُعرف بعد متى ستعود الحياة إلى طبيعتها.