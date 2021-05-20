بعد الأنباء عن تدهور حالته.. تعرف على تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت مصادر طبية قريبة من الفنان الكبير سمير غانم عن تفاصيل حالته الصحية وزوجته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

وقال المصدر الطبي في تصريحات صحفية إن الوضع سيئ جدا وخاصة سمير غانم، فهو لم يتحسن خلال الفترة الماضية، ولفت إلى أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز أفضل نسبيا من زوجها، وفقا لصدى البلد.

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ومن جانبه، كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال حسام حسني في حواره في برنامج ” الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع على قناة ” سي بي سي: دلال عبد العزيز لا تزال في المستشفى ونسأل أن يتم الله شفاءها على خير ونقوم بزيارتها بصفة دورية ومستمرة في تلقي العلاج”.

وأضاف حسام حسني:” إن شاء الله وضع دلال عبد العزيز يكون مستقرا في المستقبل القريب”.

وتابع حسام حسني: “لا تزال مسحة الفنان سمير غانم إيجابية وهناك خلل بسيط في وظائف الجسم كله وربنا يشفيه وندعو المصريين بالدعاء له بالشفاء “.